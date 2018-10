Afghanistan skal telle stemmer fram til desember

Den møysommelige prosessen med å telle stemmer har begynt etter det som beskrives som det verste valget i Afghanistan på 14 år.

Valglokaler var stengt, valgmateriell manglet, ny teknologi skapte forvirring og minst 50 mennesker, mange av dem barn, ble drept i en rekke angrep.

Selv om under halvparten av landets registrerte velgerne avla stemme, mener myndighetene at det var en seier at så mange som 4 millioner brukte stemmeretten.

– Afghanistans store folk, takk! Ved å stemme har dere sendt et budskap til verden om at dere ikke ønsker vold. Dere viste deres besluttsomhet gjennom demokratiet. Dere viste Taliban at dette landet ikke vil overgi seg til noen, sa president Ashraf Ghani i en tale etter at valget var over søndag.

Taliban hadde på forhånd truet med å angripe alle som var involvert i valget, og allerede under valgkampen ble minst ti kandidater drept.

FN hyllet også alle som avla stemme, men understreker at de som ikke fikk stemt på grunn av tekniske problemer, fortjener en ny sjanse. De biometriske maskinene som skulle hindre valgfusk, bidro i stedet til stor forvirring, ettersom mange valgfunksjonærer som hadde fått opplæring i systemet, ikke dukket opp.

Om tre uker

Først om tre uker kommer de første, foreløpige resultatene, mens det endelige resultatet er ventet en gang i desember.

Selv om valget beskrives som både kaotisk, blodig og dårlig forberedt, er det også dem som mener at bare det å gjennomføre valget, var en bragd i seg selv, skriver BBCs korrespondent i Kabul, Lyse Doucet.

Men hvis folk oppfatter valget som «dårlig», kan det imidlertid få verre følger enn hvis man ikke hadde holdt noe valg i det hele tatt, skriver Doucet.

Målet er å få på plass en nasjonalforsamling med større legitimitet og bane vei for presidentvalget neste år. Mange håper det kan bli fredssamtaler mellom regjeringen og Taliban.

Det er det første valget på nasjonalforsamling siden 2010. Opprinnelig skulle det vært holdt i 2015, men det er blitt utsatt en rekke ganger, ikke minst på grunn av faren for terrorangrep.

Verst på landsbygda

Ifølge Thomas Rutting i Afghanistan Analysts Network var valget det verste siden 2004. Han mener også at det gjenspeiler de store forskjellene mellom by og land. Både oppmøtet og vaktholdet var langt bedre i de store byene enn på landsbygda, der sikkerhetssituasjonen mange steder er svært dårlig.

Taliban kontrollerer nå nesten halvparten av afghansk territorium, og i 20 av 34 provinser pågår det kamper mellom den islamistiske opprørsbevegelsen og regjeringsstyrker.

Ifølge den afghanske valgkommisjonen var fremmøtet størst i hovedstaden Kabul, og lavest i Uruzgan-provinsen i sør.

Først neste lørdag holdes valget i Kandahar-provinsen i sør. Det ble utsatt med en uke etter at to afghanske sikkerhetssjefer ble drept under et NATO-møte. Blant de sårede var provinsens guvernør og en amerikansk general.

