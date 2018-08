President Ashraf Ghani i Afghanistan har for andre gang i sommer erklært våpenhvile – under forutsetning av at Taliban gjør det samme.

Erklæringen kom i en TV-sendt tale i forbindelse med feiringen av Afghanistans uavhengighetsdag søndag. Ghani håper våpenhvilen vil vare fra mandag og fram til markeringen av profeten Muhammeds fødselsdag 21. november.

– Vi oppfordrer Talibans lederskap til å respektere afghanernes ønske om en langvarig og ekte fred, sier presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Så langt har ikke den islamistiske Taliban-geriljaen kommet med noe offisielt svar på tilbudet.

I juni overholdt både regjeringen og Taliban en tre dager lang våpenhvile i forbindelse med høytiden Eid al-Fitr. Dette var den første landsomfattende våpenhvilen i Afghanistan på over 15 år.

Fortsatt er det i Afghanistan rundt 12.000 soldater fra USA og andre NATO-land. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg stiller seg positiv til den nye våpenhvilen.

– Jeg oppfordrer Taliban til å vise at de bryr seg om afghanerne ved å respektere den, skriver Stoltenberg på Twitter.

(©NTB)

