Afghanistans president gir ordre om løslatelse av 500 fanger

Afghanistans president Ashraf Ghani har gitt ordre om at ytterligere 500 Taliban-fanger skal settes fri, men det er ikke de samme som Taliban krever løslatt.

Ghani kom med kunngjøringen i en TV-tale i forbindelse med starten på den muslimske id-feiringen fredag.

Her sa han også at regjeringen nå har løslatt 4.600 av de 5.000 Taliban-fangene som opprørsgruppen har krevd å få fri før den vil starte fredsforhandlinger med afghanske myndigheter.

De siste 400 vil imidlertid bli sittende fengslet fordi de har vært innblandet i alvorlig kriminalitet, opplyste Ghani. Han viser til at det vil være grunnlovsstridig å løslate disse. For å avgjøre hva som skal skje med dem, vil Ghani snart innkalle den lovgivende forsamlingen Loya Jirga.

Han ber om at Taliban sier ja til å innlede fredsforhandlinger etter at helgens id-feiring er over.

– Skjebnen til de gjenværende fangene vil bli diskutert og bestemt under forhandlingene, sier han.

(©NTB)