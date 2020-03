Afghanistans president vil ikke love å frigi Taliban-fanger

President Ashraf Ghani i Afghanistan sier han ikke har forpliktet seg til å løslate flere tusen Taliban-fanger – noe som inngår i avtalen mellom Taliban og USA.

Utveksling av et stort antall krigsfanger er et viktig punkt i fredsavtalen som USA og den islamistiske Taliban-bevegelsen undertegnet lørdag.

Men Ghani avviste søndag at afghanske myndigheter er forpliktet til å løslate 5.000 Taliban-fanger.

På en pressekonferanse sa han at det er opp til det afghanske folket å avgjøre dette, og at fangeutveksling kan bli et tema i samtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering.

(©NTB)