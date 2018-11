Afghanistans president vil stille til gjenvalg

Afghanistans president Ashraf Ghani vil stille til gjenvalg neste år, bekrefter hans kontor.

– Jeg kan bekrefte at president Ghani vil stille til gjenvalg neste år, sier hans talsmann Shah Hussain Murtazawi lørdag.

Ghani ble valgt til president etter politisk kaos og anklager om valgfusk i 2014. Valgutfallet ble løst etter at USA meklet fram en løsning om maktfordeling.

Ghani håper å kunne bli gjenvalgt neste år som kandidaten som kan gjøre slutt på 17 år med krig. Ghani regnes for å være en skarp akademiker med rykte for å rope mot sine underordnede og for detaljstyring av samlingsregjeringen. Det er ventet at han vil forsøke å sko seg på USAs fornyede innsats som går ut på å få Taliban til forhandlingsbordet – et arbeid som så vidt begynner å vise tegn til fremgang.

Det er så langt ikke klart hvem som vil utfordre 71 år gamle Ghani til presidentvalget 20. april. Men mulige kandidater kan være statsminister Abdullah Abdullah og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Mohammad Haneef Atmar. Videre har tidligere guvernør i Balkh-provinsen, Atta Mohammad Noor, gitt uttrykk for interesse for et presidentembete.

Nominasjonene til presidentvalget åpner 10. november, samme dag som landets valgkommisjon er ventet å legge fram foreløpige resultater fra forrige måneds valg på ny nasjonalforsamling. Det endelige resultatet er planlagt publisert først 20. desember.

(©NTB)

