Afghansk valgresultat utsatt igjen

Resultatet av presidentvalget i Afghanistan 28. september lar vente på seg. Onsdag ble kunngjøringen utsatt igjen.

I utgangspunktet skulle resultatet være klart 19. oktober, men ble utsatt til 14. november. Dagen før den nye fristen er det klart at resultatet blir ytterligere forsinket.

– Grunnet tekniske problemer og andre problemer, er vi dessverre ikke i stand til å kunngjøre resultatene i morgen, sier kommisjonens talsmann Abdul Aziz Ibrahimi uten å komme med noen nærmere detaljer. Det er foreløpig ikke satt noen ny dato, men det blir trolig en pressekonferanse om saken torsdag.

Påstander om fusk

Den siste utviklingen kommer kort tid etter at kommisjonen stanset planene om å telle stemmene på nytt. Det skjedde etter påstander om valgfusk og trusler om boikott.

– Omtellingen bør stoppes. Vi prøver å redde prosessen fra fuskerne, sa Abdullah Abdullah til sine tilhengere i Kabul forrige uke. Han har stilt spørsmål ved gyldigheten til rundt 300.000 stemmer – i et valg der 1 million stemmer allerede er forkastet. Dermed er oppmøtet nede i 1,8 millioner av snaut 10 millioner registrerte velgere. Afghanistan har rundt 37 millioner innbyggere.

Tredje forsøk

Abdullah er sjef for en overgangsregjering i landet og er president Ashraf Ghanis hovedutfordrer. Abdullah stilte også mot Ghani for fem år siden og mot Ghanis forgjenger Hamid Karzai i 2009. Både han og Ghani har utropt seg selv til vinnere av valget for halvannen måned siden.

Både FN og en giverlandsgruppe har oppfordret kandidatene til ikke å undergrave valget. Usikkerheten og forsinkelsene øker faren for at landet opplever en krise lik den som oppsto etter valget i 2014. Da måtte USA til slutt forhandle fram en maktdelingsavtale mellom Ghani og Abdullah.

