AFP: Evakuering av sivile fra to syriske byer er begynt

Ifølge det statlige nyhetsbyrået SANA ankommer bussene her Tel el-Eis mellom Aleppo og Idlib i Syria onsdag, på vei for å hente ut innbyggere i Foua og Kefraya, de to regjeringsvennlige landsbyene som i tre år har vært beleiret av opprørere. Foto: SANA / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )