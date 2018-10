AFP: Tyrkisk politi undersøker Saudi-Arabias konsulat på nytt

Et team av tyrkiske politietterforskere undersøker det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for andre gang, rapporterer AFPs korrespondent.

Også natt til tirsdag ble det gjort en ransakelse av konsulatet, hvor journalisten Jamal Khashoggi forsvant for over to uker siden. Under den åtte timer lange ransaking ble det funnet giftige substanser som var blitt «malt over», ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Onsdag gikk politiet også inn i den saudiarabiske konsulens residens. Dagen før forlot konsul Mohammed al-Otaibi Istanbul med et fly med kurs for Riyadh, ifølge tyrkiske medier.

Saudi-Arabia nekter for å ha noe med forsvinningen til journalisten å gjøre. Kronprins Mohammed bin Salman lovet imidlertid USAs utenriksminister Mike Pompeo, under et møte tirsdag, at alle fakta i saken skal på bordet.

Ifølge tyrkiske tjenestemenn ble Khashoggi, som har skrevet en rekke kritiske kommentarartikler i Washington Post om bin Salmans regime, drept på konsulatet. Khashoggi skulle til konsulatet for å hente dokumenter for å få annullert et tidligere ekteskap og for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

