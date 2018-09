Afrikansk svinepest har kommet til Vest-Europa. Flere tilfeller av den fryktede dyresykdommen er avdekket i villsvin i Belgia.

Svinepestfunnene, som ble gjort nær Belgias grense til Frankrike, Tyskland og Luxembourg, ble bekreftet av Tysklands landbruksdepartement fredag.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men forårsaker blødningsfeber hos tamgris og villsvin. Smittede dyr dør som regel i løpet av få dager.

Viruset har tidligere blitt funnet i åtte østeuropeiske EU-land, samt Russland og Ukraina. I august noterte Romania seg for det verste utbruddet av viruset i landet siden andre verdenskrig.

Frankrike, Spania og Tyskland er hovedeksportørene av svin i EU. Unionen utgjør til sammen verdens nest største svineeksportør, kun slått av Kina.

Tysklands landbruksminister Julia Kloeckner forsikrer bønder om at myndighetene ser alvorlig på situasjonen.

– Vi er godt forberedte, sier hun og tilføyer at Berlin er i tett kontakt med belgiske myndigheter og EU-kommisjonen.

Tyskland har tidligere i år godkjent en rekke tiltak for å bekjempe spredning av viruset, inkludert hevingen av et sesongbasert forbud mot villsvinjakt. I juni ble byggingen av et gjerde som skal stanse syke villsvin ved grensa mellom Danmark og Tyskland, vedtatt i det danske Folketinget.

