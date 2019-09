Afrikanske ledere tar farvel med Mugabe

Flere afrikanske statsledere deltar lørdag under minneseremonien for Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe på et stadion i hovedstaden Harare.

Menneskemengden jublet da Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, Kenyas president Uhuru Kenyatta og flere andre afrikanske ledere ankom arenaen. Den har plass til 60.000 mennesker. – La oss legge uenighetene til side og komme sammen idet vi minnes fortiden og ser mot framtida som én stolt, uavhengig og fri nasjon, skriver Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa på Twitter. Mugabe døde i forbindelse med legebehandling i Singapore i forrige uke. Den omstridte tidligere frihetsforkjemperen og presidenten ble 95 år gammel. Selv om den offisielle begravelsesseremonien holdes lørdag, er selve gravleggingen blitt utsatt. Grunnen er at et mausoleum skal bygges for Mugabe ved nasjonalmonumentet National Heroes Acre i Harare. Mugabe sto på 1970-tallet i spissen for kampen mot det hvite mindretallsregimet i landet som etter hvert fikk navnet Zimbabwe. I senere år ble han mye kritisert for sitt autoritære styresett, økonomisk vanstyre og en undertrykkende politikk overfor Zimbabwes hvite mindretall. (©NTB)