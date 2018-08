Air France og British Airways nedlegger sine ruter til Teheran

Air France og British Airways innstiller sine flygninger til Teheran. De siste turene går i september.

Begge selskaper sier at rutene ikke lenger vil være regningssvarende under de rådende sanksjonene fra amerikansk hold. British Airways var først ute med å kunngjøre nedlegging av ruten, og Air France fulgte like etter.

Ingen av selskapene kritiserer sanksjonene eller kommer med uttalelser som kan oppfattes som politiske. De konstaterer bare at rutene fra Paris og London ikke er kommersielt levedyktige.

USA gjeninnførte tidigere i august sanksjoner mot Iran i kjølvannet av at president Donald Trump i mai trakk USA fra atomavtalen.

Siste flygning fra London til Teheran blir 23. september. Air France opererer ruten til Teheran med sitt lavprisselskap Joon. Siste avgang blir 18. september.

British Airways begynte igjen å fly direkte fra London til Teheran i 2016, året etter at atomavtalen ble inngått. Direkteruten hadde blitt nedlagt i 2012 som følge av det da anstrengte forholdet mellom Storbritannia og Iran.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

