Aker Solutions vant anbud på mer enn 350 millioner

Aker Solutions vant anbud og skal levere oppdrag til mer enn 350 millioner kroner til Kinas største oljeselskap CNOOC.

Arbeidet omfatter mer enn 35 kilometer med flyttbare og permanente strømlinjer til oljefeltet Liuhua i Sør-Kinahavet utenfor Hongkong. Kablene skal knytte undersjøisk infrastruktur til en ny flytende produksjons-, lagrings- og avlastningsenheten feltet Liuhua. Det skriver Aker Solutions i en pressemelding.

– Vi er beæret over å jobbe med CNOOC igjen, over å få vise våre hva vi er gode for i Kina, sier konsernsjef Luis Araujo.

– Liuhua er et viktig prosjekt og vi gleder oss til å tilby kablene som oppfyller kravene til langdistanse kraftoverføring, sier han.

De spesielle systemene er såkalte «umbilicals» – navlestrengssystemer – sammensatte kabel- og fiberoptiske systemer som distribuerer kraft, samtidig som de muliggjør kontroll og kommunikasjon mellom undervannsutstyr på havbunn og plattformer eller flytende produksjonsanlegg.

Det globale prosjektet vil involvere Aker Solutions anlegg over hele verden. Ingeniørarbeidet vil bli ledet fra Malaysia, mens produksjon og utforming vil foregå i Alabama i USA.

Produktleveringen er satt til 2019 for deler av feltet og 2020 for resten.

Bestillingen vil bli booket i tredje kvartal i år.

(©NTB)

Mest sett siste uken