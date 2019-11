Åkesson gjenvalgt som leder for Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson er gjenvalgt som partileder for Sverigedemokraterna i to år til, under partiets landsmøte i Örebro.

Åkesson har vært partileder lengst av alle de nåværende lederne for partier som er representert i den svenske riksdagen. Første gang han ble valgt var i 2005. I sin tale på landsmøtet lørdag gikk han til frontalangrep på Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven, som han anklager for bortforklaringer når det gjelder gjengkriminaliteten som har den siste tiden har ført til at blant annet en kvinne og en 15-åring er blitt drept på åpen gate. – Hvor naiv kan man være og likevel fortsette å ha velgernes tillit. For meg er det fullstendig ubegripelig at noe tenkende menneske fortsatt kan stemme på disse menneskene, sa Åkesson i talen. I talen framholdt han at gjengkriminaliteten blant annet skyldes etniske motsetninger og ulike kulturer, og han malte et bilde av et land der det meste har gått feil, både når det gjelder velferd og kriminalitet. Sverigedemokraterna har hatt et kraftig oppsving under Åkessons ledelse og er ifølge flere meningsmålinger nå Sveriges nest største parti. (©NTB)