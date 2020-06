Åkesson mener Tegnell må gå

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson krever at statsepidemiolog Anders Tegnell går av.

Den svenske koronastrategien er basert på løst forankrede antakelser og har mislyktes, mener den høyrepopulistiske partilederen.

– Våre eldre har åpenbart ikke fått den beskyttelse og støtte som de med all rett kan forvente seg, skriver Åkesson i en debattartikkel i Dagens Nyheter.

I artikkelen listes eksempler på tidligere uttalelser fra Folkhälsomyndighetens representanter som Åkesson beskriver som «grovt feilaktige». Åkesson mener derfor at Tegnell og andre ansvarlige bør gå av.

Åkesson anklager videre sosialdemokratiske Stefan Löfvens regjering for «svakt politisk lederskap» og krever at regjeringen tar større ansvar i møte med koronapandemien.

Tegnell tok tidligere denne uka selvkritikk og sa at Sverige burde iverksatt flere tiltak for å bremse koronasmitten allerede fra begynnelsen.

Sverige har registrert over 4.600 koronarelaterte dødsfall og nesten 44.000 smittetilfeller. Målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere, har Sverige 46 per 100.000. Det tilsvarende tallet i Norge er 4.

