Aktivist drept i Afghanistan

En afghansk kvinnerettighetsaktivist og hennes bror ble torsdag drept i et attentat i ved hovedstaden Kabul.

29 år gamle Fresha Kohistani ble skutt ned på gaten av ukjente personer som var på en motorsykkel, opplyste talsperson for myndighetene Tariq Arian til journalister.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde kun to dager etter at en kjent demokratiforkjemper ble skutt i Kabul.

Afghanistan har den siste tiden sett en økning i voldelige angrep og attentat mot politiske aktivister og journalister.

Kun dager før hun ble drept hadde Kohistani skrevet på Facebook at hun hadde mottatt trusler, men ikke fått hjelp fra myndighetene.

