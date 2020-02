Aktivister frikjent for park-protester i Tyrkia

Alle de 16 som var tiltalt for forsøk på å velte regjeringen i Tyrkia under protestene for å bevare Geziparken i Istanbul i 2013, er blitt frikjent.

Den profilerte forretningsmannen og filantropen Osman Kavala var blant dem som sto tiltalt for terror og for å ha forsøkt å velte styret i landet. Han var også den eneste av de tiltalte som inntil nå har vært fengslet. Dommeren i retten i Istanbul slo tirsdag fast at det ikke var nok bevis mot de tiltalte og frikjente samtlige 16. Alle var anklaget for å ha organisert demonstrasjonene knyttet til Geziparken. Demonstrantene protesterte mot planene om å bygge et kjøpesenter i parken, som de krevde måtte bevares. Dette utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse, og aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering. De tiltalte avviste dette. Både Kavala og to av de andre tiltalte risikerte livsvarig fengsel hvis de hadde blitt funnet skyldig. Kavala har sittet over to år i fengsel i påvente av rettssaken. (©NTB)

