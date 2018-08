Aktivister i Nicaragua sier de stenger kontorer etter trusler

Menneskerettighetsgruppa ANPDH stenger dørene i Managua. Årsaken skal være dødstrusler på grunn av at de rapporterer om de voldelige opptøyene i landet.

ANPDH har vært en pådriver for å få fram hva som foregår i landet siden opptøyene blusset opp på vårparten, og har blant annet operert med egne tall på antall drepte, savnede og skadde.

Søndag meldte ANPDH at de stenger kontorene i Managua etter informasjon om at det skal foreligge planer om å anklage deres ansatte for fabrikkerte forbrytelser. ANPDH skal også ha mottatt en rekke dødstrusler over telefon, i tillegg til at kontorene deres i Managua skal ha vært under konstant overvåking av væpnede, regjeringsvennlige styrker.

Lokale medier melder at ANPDH-leder Alvaro Leiva har flyktet fra Nicaragua på grunn av dødstrusler, men disse opplysningene er ikke bekreftet.

Fortsetter kampen

I en uttalelse til pressen søndag lover gruppa å fortsette sin rapportering selv om kontorene nå fysisk sett er midlertidig stengt. Meldinger vil bli tatt imot og behandlet elektronisk.

Ifølge ANPDH er 448 personer drept i opptøyene. Det er langt flere enn de 317 drepte som er det tallet en annen gruppering, Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) kom fram til i forrige uke, og mye mer enn de 195 personene regjeringen i Nicaragua har bekreftet at er drept i urolighetene.

Videre har ANPDH anslått at rundt 600 personer er savnet siden demonstrasjonene for alvor begynte i april i år. Utenriksminister Denis Moncada har tidligere forklart forskjellene med at «terroristgrupper forsøker å velte landets lovlig valgte regjering».

Reformer

Misnøyen med president Daniel Ortega og hans kone, visepresident Rosario Murillo, har lenge ulmet i Nicaragua. Den toppet seg da Ortega i april varslet en pensjonsreform som ville innebære 5 prosent kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt.

Ortega trakk senere reformene, men protestene har fortsatt, og presidentparet anklages for å være autoritære.

President Ortega nekter for øvrig å ta noe av skylda for situasjonen som har oppstått, og hevder at opptøyene er et kuppforsøk iscenesatt av blant annet USA og medlemmer av kirken.

Ortega avviste tidligere i sommer opposisjonens krav om å framskynde presidentvalget i 2021 til mars neste år.

(©NTB)

