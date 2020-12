Aktivister varsler koronautbrudd i Hviterusslands overfylte fengsler

Koronaviruset herjer i Hviterusslands fengsler, fulle av demonstranter som har protestert mot landets president, varsler aktivister og opposisjonen.

Løslatte demonstranter anklager myndighetene for å forsømme fengslene. De forteller om overfylte celler uten tilstrekkelig ventilasjon.

– Fuktige vegger dekket av skadedyr, sjokkerende dårlige sanitære forhold, kulde og en rusten seng, var det jeg fikk i fengsel i Mogilev i stedet for helsehjelp, sier den 35-årige musikeren Kastus Lisetskij til nyhetsbyrået AP.

Smittet hverandre

Lisetskij ble pågrepet etter å ha deltatt i demonstrasjonene mot presidenten. Etter åtte dager ble han innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse forårsaket av koronavirus.

Han forteller at innen han ble overført til fengselet, satt han og tre andre i arresten i Minsk. Alle fire ble smittet med korona.

Lisetskij er blant de rundt 30.000 menneskene pågrepet for å ha deltatt i demonstrasjonene som har pågått siden august. Demonstrantene mener at valget som sikret Lukasjenko en sjette presidentperiode, var preget av fusk og krever at presidenten går av.

Tikhanovskaja: – smittet med vilje

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja ber nå verdenssamfunnet trå til for å stoppe den voldsomme spredningen av korona som angivelig finner sted i fengslene.

– I hjertet av Europa blir innsatte med vilje smittet av koronavirus, sier Tikhanovskaja til AP.

– De flytter smittede personer fra en celle til en annen. Cellene er overfylte og mangler ventilasjon. Dette er en grusomhet og kan kun anses som mishandling og tortur, understreker hun.

Ukjent omfang

Myndighetene har ikke opplyst om smittetallene blant innsatte. Men rettighetsforkjempere sier at tusenvis av demonstranter har testet positivt etter at de ble pågrepet.

– De forferdelige forholdene i hviterussiske fengsler har bidratt til et koronautbrudd. Men myndighetene har ikke engang forsøkt å forbedre situasjonen, sier nestleder i menneskerettighetsorganisasjonen Vjasna, Valjantsin Stefanovic.

Så langt har Hviterussland registrert rundt 183.000 koronatilfeller og 1.367 koronarelaterte dødsfall, viser tall fra universitetssykehuset Johns Hopkins. Ifølge AP mistenker mange omfattende underrapportering fra myndighetene i et forsøk på å skjule omfanget av epidemien i landet.

(©NTB)

