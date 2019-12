Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein

Harvey Weinstein anklages for å ha brutt kausjonsbetingelsene ved å jukse med den elektroniske fotlenken. Påtalemyndigheten krever at kausjonen må femdobles.

Under et rettsmøte i New York fredag ba aktor Joan Illuzzi dommeren heve kausjonssummen fra 1 til 5 millioner dollar – tilsvarende over 45 millioner kroner.

Påtalemyndigheten mener at den overgrepstiltalte 67-åringen, som tidligere var en av Hollywoods mektigste menn, har brutt kausjonsbetingelsene. Det skal han ha gjort ved å fikle med den elektroniske fotlenken slik at han kunne bevege seg fritt uten å bli overvåket i flere timer.

Aktor mener at han med vilje sørget for å deaktivere fotlenken ved å la en del bli liggende hjemme.

– Ikke med vilje

Weinsteins forsvarer Donna Rotunno argumenterer for at det hele skyldtes et uhell.

– Det har ikke noe å gjøre med at fotlenken ble manipulert, sa hun da hun forlot rettssalen.

Hun erkjenner at Weinstein ved ett tilfelle lot en viktig del av fotlenken bli liggende hjemme, men insisterer på at han straks ringte og ga beskjed da han oppdaget det.

Dommeren utsatte beslutningen om hvorvidt kausjonsbetingelsene skal skjerpes til neste uke.

Sier seg ikke skyldig

Weinsteins sak skal opp for retten i januar. Han anklages for å ha voldtatt en kvinne på et hotellrom i 2013 og tvunget en annen kvinne til oralsex i 2006. Selv sier han at kvinnene samtykket til sex og har erklært seg ikke skyldig.

Weinsteins store formue har sikret ham stor frihet mens han har ventet på å bli stilt for retten.

Fredagens rettsmøte ble holdt i forbindelse med at New York endrer kausjonsreglene fra 1. januar. I forbindelse med reformen blir en rekke tiltalte innkalt for å bli informert om endringene. Tidligere i år vedtok de folkevalgte i New York en lov som fjerner kausjon i form av penger for de fleste ikkevoldelige lovbrudd.

(©NTB)