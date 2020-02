Aktor: Weinstein misbrukte sin makt

Filmprodusenten Harvey Weinstein misbrukte sin makt som filmmogul til å utnytte kvinner på det groveste, sa aktoratet i saken mot ham i sin sluttprosedyre

– Den tiltalte var universets hersker, og vitnene var ikke annet enn maur han kunne tråkke på uten at det fikk følger for ham, sa aktor Joan Illuzzi i sin sluttprosedyre i saken mot ham i New York fredag.

Hun viste til at Weinstein ikke viste noen empati for sine ofre, og sa at han så seg ut kvinner som forsøkte å gjøre karriere i Hollywood.

