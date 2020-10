Al-Hol-leiren tømmes for syriske statsborgere

Tusenvis av syriske statsborgere får forlate Al-Hol-leiren nordøst i Syria, opplyser en syriskkurdisk tjenestemann. Kun utlendinger blir igjen.

Blant dem som får dra, er slektninger av IS-krigere, opplyser Riyad Derar, en av lederne i Det syriske demokratiske rådet, den politiske fløyen av militsen som har kontroll i regionen.

Han har ikke oppgitt når løslatelsene vil finne sted.

Syriske jihadister som befinner seg i fengsler nordøst i Syria, omfattes ikke av avgjørelsen.

Den overfylte Al-Hol-leiren huser over 64.000 mennesker, deriblant over 24.000 syrere som enten ble tatt til fange eller fordrevet under kampene mellom IS og kurdiskledede styrker i 2018 og 2019, ifølge FN

(©NTB)