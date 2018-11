Alec Baldwin må i retten etter p-plasskrangel

Skuespiller Alec Baldwin må møte i retten 26. november og svare på anklager om at han fredag skal ha slått en mann i fjeset i en krangel om en parkeringsplass.

Ifølge politiet hevder skuespilleren at et medlem av familien hans sto og holdt av parkeringsplassen utenfor hjemmet hans i Manhattan West Village i New York fredag. Baldwin forsøkte å rygge sin svarte Cadillac Escalade inn på plassen klokka 13.30, da en annen mann skal ha kommet kjørende i en svart Saab stasjonsvogn og parkert på plassen i stedet.

Ifølge politiet brøt det ut munnhoggeri mellom mennene med påfølgende dytting, hvorpå 60 år gamle Baldwin ble mer aggressiv. Saab-føreren hevder Baldwin slo ham i ansiktet, men husker ikke om det var med knyttet eller flat hånd. 49-åringen ble brakt til sykehus med smerter i kjeven og rødflammet hals.

Baldwin ble pågrepet av politiet, men løslatt to timer senere. Han må møte i retten 26. november.

Baldwin gikk taus forbi journalister og fotografer ut til sin ventende SUV fredag ettermiddag.

Fredag kveld la han ut en melding på Twitter :

– Antakelsen om at jeg slo til noen i krangel om en parkeringsplass er feil. Jeg ønsker å få fram det. Jeg innser at det har blitt poppis å henge ut folk med så mange negative anklager som mulig bare for å skaffe klikk på nettet. Heldigvis, uansett hvor mye gjenklang slike ekkoer gir, blir ikke påstandene sanne av den grunn, skriver Baldwin.

Baldwin har de siste årene fått mye oppmerksomhet for sine parodier på president Donald Trump på «Saturday Night Live», noe Trump ikke syns er så morsomt. Fredag ble presidenten spurt hva han syns om at Baldwin var arrestert.

– Jeg ønsker ham lykke til, svarte Trump.

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

I realize that it has become a sport to tag people w as many negative