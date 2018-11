Alec Baldwin pågrepet etter krangel om parkeringsplass

Skuespilleren Alec Baldwin er pågrepet for å ha slått til en annen person under en krangel om en parkeringsplass i New York.

Politiet i byen sier skuespilleren ble innbrakt før klokka to fredag ettermiddag, i et nabolag i Manhattans West Village.

Baldwin så langt har ikke kommentert saken.

(©NTB)

Mest sett siste uken