Alibaba-gründer går av som styreleder om et år

Kinas rikeste mann Jack Ma går av som styreleder i nettselskapet Alibaba om nøyaktig et år, samme dag som han blir 55 år gammel, opplyser selskapet.

Gründeren blir værende i sin stilling i ytterligere 12 måneder for å sikre en god overgang til hans etterkommer Daniel Zhang, som i dag er administrerende direktør.

Ma var ventet å kunngjøre en plan for fremtiden mandag formiddag, og det har vært knyttet stor spenning til hans egen rolle i Alibaba. I et intervju med The New York Times før helgen sa hovedpersonen selv at han ønsket å konsentrere seg mer om utdanningen sin.

I et annet intervju, med Bloomberg TV, har Ma sagt at han ønsket å gi seg mens leken var god.

– Det er mye jeg kan lære av Bill Gates. Jeg kan aldri bli like rik, men en ting jeg kan gjøre bedre, er å trekke meg tilbake tidligere, sa Ma.

(©NTB)

Mest sett siste uken