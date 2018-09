Alliansen inviterer Löfven til regjeringssamtaler

Alliansen har invitert statsminister Stefan Löfven til samtaler for å be om støtte til en borgerlig regjering, skriver de i et debattinnlegg i Dagens Nyheter.

– Vi inviterer i dag Socialdemokraternes partileder Stefan Löfven til samtaler, skriver partilederne i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna.

De fire partilederne medgir i innlegget at de rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet fikk flest mandater i valget, men viser til at de borgerlige partiene fikk flest stemmer. Alliansen bør derfor også danne regjering, mener de.

Löfven inviteres derfor til samtaler for å søke støtte til et såkalt blokkoverskridende samarbeid «i langsiktige og for landet viktige spørsmål».

Som eksempel nevnes migrasjon, boligpolitikk, et bedre pensjonssystem og forsvars- og sikkerhetspolitikken.

