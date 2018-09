Allierte land slo alarm – Trump utsetter offentliggjøring av FBI-dokumenter

USAs allierte frykter at hemmelige kilder og sensitive opplysninger vil komme på avveie når president Donald Trump nedgraderer hemmelige FBI-dokumenter.

Fredag skriver Trump på Twitter at han utsetter offentliggjøringen, som han ga ordre om mandag. Saken skal nå vurderes internt i justisdepartementet. Presidenten skriver at han tror det kan skje raskt.

Dokumentene det dreier seg om, er en del av en kjennelse om overvåking av tidligere Trump-medarbeider Carter Page. Opplysningene i dem er i stor grad hentet inn av allierte lands etterretningstjenester.

FBI mener at Page samarbeidet med Russland under den amerikanske valgkampen i 2016. Det går fram av dokumenter om saken som tidligere er nedgradert i tråd med den amerikanske offentlighetsloven.

– FBI tror at russiske myndigheter har rekruttert Page målrettet, heter det blant annet i en avlyttingsbegjæring fra det føderale politiet. Deretter er noen ord sensurert, før teksten fortsetter: «undergrave og påvirke utfallet av presidentvalget i 2016, i strid med USAs straffelov».

– Politisk feide

Det er ikke bare USAs allierte som har reagert på planene om offentliggjøring, saken er også svært kontroversiell i USA.

– Presidenten burde ikke nedgradere dokumenter for å undergrave en etterforskning av hans egen valgkamp eller som del av feider med politiske motstandere, har den demokratiske senatoren Mark Warner uttalt til CNN.

– Han bør særlig ikke offentliggjøre dokumenter som potensielt kan avsløre etterretningskilder, tilføyde Warner, som sitter i Senatets etterretningskomité.

Ledende demokrater i Kongressen protesterer mot Trumps handlemåte i et brev sendt justisdepartementet, FBI-sjefen og USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats.

– Presidentens instruks om å selektivt avsløre graderte opplysninger som han tror han kan bruke til å undergrave troverdigheten til spesialetterforsker Robert Muellers granskning, er åpenlys maktmisbruk, skriver de.

– Vil komme ut

Det hvite hus har opplyst at Trump vil nedgradere 21 av 101 sider av en kjennelse avsagt i tråd med loven for bruk av etterretningsinformasjon fra utenlandske kilder – den såkalte Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

En mengde tekstmeldinger fra flere ansatte i FBI og justisdepartementet skal også offentliggjøres.

Det har fått amerikanske allierte, som deler etterretningsformasjon med USA, til å slå alarm. Frykten er at svært sensitive opplysninger skal komme på avveie.

I et intervju med Fox News' Sean Hannity, som er en av presidentens nære våpendragere, opplyser Trump selv at allierte land har tatt kontakt.

– Vi tar hånd om andre land som har et problem, sier Trump, som føyer til at to "svært gode allierte" har tatt kontakt.

– Vi må respektere deres ønsker. Men dette vil komme ut, sier presidenten.

– Ikke grunnlag

Etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland er en torn i siden på den amerikanske presidenten. Han omtaler stadig spesialetterforsker Muellers etterforskning som en «heksejakt».

Trump har på Twitter skrevet at den planlagte offentliggjøringen vil vise at «virkelig dårlige ting» skjedde i FBI. Han siterte samtidig en republikansk kongressrepresentant, Peter King.

– Det som blir avslørt er at det ikke var noe grunnlag for disse FISA-kjennelsene, at viktige opplysninger ble holdt tilbake fra domstolen, skal King ha sagt, ifølge Trump. King hevder at «et antiterrorverktøy er blitt brukt til å spionere på en presidentvalgkamp».

(©NTB)

