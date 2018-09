Amazons Bezos oppretter veldedighetsfond

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos kunngjør at han oppretter et fond for å hjelpe hjemløse familier og bygge skoler i lavinntektssamfunn.

Verdens rikeste mann opplyser på Twitter torsdag at han og kona MacKenzie i utgangspunktet forplikter seg til å plassere 2 milliarder dollar i fondet, tilsvarende drøyt 16 milliarder kroner.

Bezos' personlige formue anslås nå å være på rundt 163 milliarder dollar – over 1.300 milliarder kroner.

«Bezos Day One Fund» skal gi støtte til eksiterende veldedige organisasjoner som hjelper hjemløse, samt finansiere og drifte et nettverk av førskoler, heter det.

Målt i dollar er Bezos' prosjekt foreløpig langt mindre enn andre amerikanske milliardærers veldedighetsinnsats. Microsofts Bill Gates har donert titalls milliarder til sin egen stiftelse. Facebooks Mark Zuckerberg har lovet at han i løpet av sin levetid skal gi bort 99 prosent av sine aksjer i selskapet til en organisasjon som skal jobbe for allmennyttige formål.

Amazons markedsverdi passerte nylig 1.000 milliarder dollar på Wall Street, bare slått av Apple i børsverdi.

(©NTB)

