Ambassadører oppfordrer Polen til å respektere LHBT-rettigheter

Ambassadører tilknyttet nær 50 land går ut med en tydelig oppfordring til Polen om å respektere rettighetene til LHBT-miljøet.

Det fremgår i et åpent brev til polske myndigheter publisert søndag.

– Vi uttrykker vår støtte til innsatsen som setter søkelyset på temaer som berører LHBT-samfunnet og lignende miljøer som står overfor tilsvarende utfordringer, heter det i brevet.

Brevet er undertegnet diplomater fra et flertall av Polens EU-partnere. Også representanter fra USA, Canada, Israel, India og Japan har sluttet seg til oppropet.

– For å skjerme utsatte samfunn mot verbale og fysiske overgrep og hatytringer, må vi sammen jobbe for å få et samfunn med ikke-diskriminering, toleranse og gjensidig aksept, heter det videre i brevet.

Homofiles rettigheter har vært et hett tema i Polen de senere årene under president Andrzej Dudas styre. I sommer ble han gjenvalgt til fem nye år, noe som skapte stor bekymring i landets LHBT-samfunn.

Partnerskap eller ekteskap mellom to av samme kjønn er fremdeles ikke tillatt i Polen. Flere byer har erklært seg som «LHBT-frie soner», og president Duda har omtalt LHBT som en «ideologi».

