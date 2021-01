«America United» blir tema for Bidens innsettelse

Temaet for president Joe Bidens innsettelsesseremoni blir «America United» – et samlet USA, melder nyhetsbyrået AP

Biden har lenge insistert på at han vil være en president for alle amerikanere, og at han anser arbeidet med å samle et splittet land som en av sine viktigste oppgaver.

Komiteen som står for innsettelsesseremonien den 20. januar, opplyser mandag at «temaet gjenspeiler begynnelsen på en ny nasjonal reise som skal gjenopprette USAs sjel, bringe landet sammen og skape en vei mot en lysere framtid».

Etter at Biden er offisielt innsatt som president, skal han og visepresident Kamala Harris legge ned en krans ved Den ukjente soldats grav på gravplassen Arlington National Cemetry sammen med sine ektefeller. Også de tre tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton vil være til stede, alle med sine ektefeller.

Pence, men ikke Trump

Det blir en av Bidens første handlinger som president, og noe av målet er å vise fellesskap på tvers av partier i en tid der splittelsen er sterk.

Etter forrige ukes storming av Kongressen har Bidens oppgave blitt enda mer prekær.

Trump selv har varslet at han ikke kommer til innsettelsen, en avgjørelse som Biden omtaler som bra.

Visepresident Mike Pence og hans kone vil imidlertid delta i seremonien, som skjer under strengt vakthold i frykt for at Trump-tilhengere vil forsøke å angripe nok en seremoni som er sentral i det amerikanske demokratiet.

Nytt kapittel

– Innsettelsen markerer et nytt kapittel for det amerikanske folket, sier sjefen for innsettelseskomiteen Tony Allen.

Han understreker at seremonien skal gjenspeile USAs felles verdier og fungere som «en påminnelse om at vi er sterkere sammen enn hver for oss».

Komiteen oppgir også at det planlegges et større kunstprosjekt som skal pryde flere kvartaler langs National Mall, det store parkområdet foran Kongressen. Det skal blant annet bestå av 191.500 amerikanske flagg og 56 lyssøyler som skal representere alle USAs delstater og territorier.

Som følge av koronapandemien kommer seremonien til å være langt mer nedtonet enn vanlig.

(©NTB)

