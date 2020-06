Amerikaner dømt til 16 års fengsel for spionasje i Russland

En russisk domstol har dømt amerikanske Paul Whelan til 16 års fengsel for spionasje, melder statlige medier i Russland.

Whelan, som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, var anklaget for å ha skaffet seg gradert russisk informasjon. Det er ikke kjent hva slags informasjon det er snakk om.

50-åringen har sittet i russiske varetekt det siste halvannet året etter at han ble pågrepet i Moskva i desember 2018. Han ble operert for brokk for to uker siden, opplyser russiske medier. Ifølge den amerikanske ambassaden ble Whelan hasteinnlagt fordi tilstanden hans var blitt livstruende.

