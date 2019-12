Amerikaner siktet for hatkriminalitet etter knivangrep mot jødisk feiring i New York

Naboer er samlet for å vise solidaritet med det jødiske samfunnet i Monsey nord for New York City. Foto: Craig Ruttle / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mannen som anklages for å ha knivstukket fem personer under en jødisk feiring i en bolig i delstaten New York, er siktet for hatkriminalitet.

Angrepet fant sted i leiligheten til en rabbiner i Monsey nord for New York City lørdag. En 37-åring fra Harlem ble pågrepet to timer senere. Påtalemyndigheten har opplyst at de har funnet håndskrevne dokumenter i mannens bolig der det refereres til jøder og antisemittisme. På en telefon som lå i mannens bil, er det også funnet gjentatte søk på spørsmålet «Hvorfor hatet Hitler jøder?» og «Tyske jødiske templer nær meg». Han er ventet å bli framstilt for varetektsfengsling i White Plains. (©NTB)

