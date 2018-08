Amerikanere flest mener Trump gjør en dårlig jobb

Et klart flertall av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en dårlig jobb som president.

60 prosent av de spurte mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 38 prosent mener at han gjør en god jobb, viser en måling utført av Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Bare når det gjelder håndteringen av den økonomiske politikken mener et knapt flertall, 51 prosent, at Trump gjør en god jobb, viser målingen.

Nesten 90 prosent av republikanere støtter Trumps økonomiske politikk, mens 23 prosent av demokratene gjør det. Dette er langt flere enn de 7 prosentene av demokrater som generelt synes Trump gjør en god jobb som president.

Toll-skepsis

Amerikanerne kan imidlertid styre sin begeistring for Trumps beslutning om å innføre høye tollsatser på importvarer for å beskytte amerikansk industri og økonomi, noe som har fått USAs handelspartnere til å svare med samme mynt.

44 prosent av de spurte tror Trump med dette vil forverre økonomien, mens 40 prosent tror det vil styrke USAs økonomi. Rundt fire av ti tror det vil bidra til å skape flere jobber i USA, men bare tre av ti tror at det vil føre til høyere lønninger.

35 prosent tror egen økonomi vil bli dårligere som følge av Trumps tollkrig, mens 19 prosent tror at den vil bidra til å bedre egen økonomi.

Liten støtte

Bare 38 prosent av amerikanerne støtter Trumps tøffe linje når det gjelder innvandring, mens 36 prosent sier at de støtter helsepolitikken hans som i stor grad går ut på å slå en strek over forgjengerens helsereform, Obamacare.

Demokratene er spesielt kritiske til ham på disse områdene, mens 70–75 prosent av republikanerne støtter ham.

Ikke imponert

Amerikanere flest lar seg heller ikke imponere av Trumps utenrikspolitikk, der bare 36 prosent mener at han gjør en god jobb. Håndteringen av Nord-Korea er de mer positive til. Her får han støtte av 47 prosent av de spurte.

Rundt en tredel av de spurte støtter Trumps håndtering av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke utfallet av presidentvalget i USA.

To av tre republikanerne støtter Trump i synet på at etterforskningen er en grunnløs heksejakt, men dette er området der han har lavest støtte fra sine egne.

Bærer galt av sted

Et klart flertall av amerikanerne, 62 prosent, mener at Trump er i ferd med å føre USA i gal retning, mens 38 prosent er fornøyde med presidentens kurs, viser målingen.

Oppslutningen om Trump og hans politikk har imidlertid endret seg lite siden han tiltrådte i januar i fjor, noe analytikere mener viser at han har stabil støtte og at grunnfjellet av Trump-velgerne ikke har sviktet ham.

Feilmarginen i AP-NORC-målingen er på 4,2 prosentpoeng.

