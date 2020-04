Amerikanerne anbefales å bruke maske

Amerikanske myndigheter anbefaler amerikanerne å bruke ansiktsmaske for å beskytte seg bedre mot koronaviruset.

Det var president Donald Trump som kunngjorde anbefalingen om å dekke til ansiktet på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Han understreket at det er frivillig, og at han selv ikke har tenkt å bruke maske.

Det er Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som anbefaler at folk bruker et skjerf eller et annet enkelt munnbind som de eventuelt kan lage hjemme. Kirurgiske masker eller medisinske munnbind bør reserveres for helsepersonell.

(©NTB)