Amerikansk 15-årig apputvikler kåret til «årets barn» av Time Magazine

En 15-åring fra Colorado er kåret til «årets barn» av Time Magazine for å ha brukt kunstig intelligens til å utvikle apper som løser sosiale problemer.

Nettmobbing, opioidavhengighet og forurenset drikkevann er blant problemene 15 år gamle Gitanjali Rao har utviklet apper for å takle.

Hun ble kåret til vinner blant over 5.000 nominerte kandidater. Time trakk fram at Rao også har bidratt til å skape et internasjonalt nettverk av unge utviklere og oppmuntret dem til å jobbe for å nå målene sine.

Dette er første gang Time kårer «årets barn». I en uttalelse sier magasinet at de vil bruke anledningen til å rette oppmerksomheten mot framtidens ledere i USA.

I 92 år har magasinet kåret «årets person».

