Amerikansk ambassadør-besøk til Taiwan vil «koste», advarer Kina

Kina ber USA slutte å provosere etter kunngjøringen til USAs utenriksminister Mike Pompeo om at FN-ambassadør Kelly Craft planlegger et Taiwan-besøk.

– USA vil betale dyrt for å ha handlet galt, står det i en uttalelse fra den kinesiske FN-delegasjonen.

– Kina oppfordrer på det sterkeste USA til å slutte med galskapen og provokasjonen og slutte å skape nye problemer for forholdet mellom Kina og USA i FN, sto det videre.

Uttalelsen understreket at Taiwan er en integrert del av Kina.

Pompeo sa torsdag at Craft skal besøke Taiwan for å vise hva Kina kunne oppnådd som et fritt land. Han kalte Taiwan en «pålitelig partner og et levende demokrati».

Taiwan har hatt en uavhengig regjering siden 1949, men Kina anser øya som del av sitt territorium.

(©NTB)

