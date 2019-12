Amerikansk kongressmedlem vil innrømme skyld i korrupsjonssak

Republikaneren Duncan Hunter fra California sier han tirsdag vil erklære seg skyldig i misbruk av valgkampmidler. Han trekker seg også fra Kongressen.

Hunter har i over ett år hevdet at siktelsen mot ham og hans kone var et resultat av en konspirasjon fra den såkalte «deep state», og at hensikten var å drive ham ut av politikken. Hunter har sittet seks perioder i Representantenes hus for delstaten, der Demokratene dominerer politisk.

Men mandag gjorde han helomvending. I et fjernsynsintervju sa han at han planlegger å erklære skyld i misbruk av valgkampmidler i et rettsmøte i San Diego tirsdag. Hunter sa også at han er forberedt på å måtte sone i fengsel. Han fortalte også at han kommer til å forlate Kongressen, men uten å si nøyaktig når han vil forlate maktens korridorer i Washington.

42 år gamle Hunter var tidlig tilhenger av president Donald Trump. Han har tre barn.

Hunters kone Margaret Hunter er også siktet i saken. I juni gikk hun med på en avtale om å vitne mot sin ektemann. Paret kunne ha risikert flere tiår i fengsel hvis hun ikke hadde gjort det. Nå risikerer hun opptil fem års fengsel i stedet.

Påtalemyndigheten mener at paret brukte valgkampmidler på over 250.000 dollar, nærmere 2,3 millioner kroner, på blant annet golfspilling, feriereiser til Italia og Hawaii, tequila-drikking og flybilletter for familiens kjæledegge, en kanin. Påtalemyndigheten mener også at Hunter brukte noe av pengene på romantiske forhold til lobbyister og kongressassistenter.

