Amerikansk marinefly styrtet i Alabama

Et fly tilhørende den amerikanske marinen har styrtet i et nabolag i sørøst for Mobile i Alabama, opplyser myndighetene.

Flystyrten skjedde nær Magnolia Springs, sørøst for Mobile, opplyser sheriffen kontor. Det er så langt ikke offentliggjort informasjon om skadde eller døde. Det er heller ikke klart hvilken type fly det er snakk om og hvor mange som var om bord. Ingen på bakken ble skadd, men et hus og flere biler i området begynte å brenne, ifølge brannvesenet. (©NTB)