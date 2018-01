Amerikansk rasist-kjendis reagerer med norsk flagg

Richard Spencer ser ut til å være for innvandring – dersom den kommer fra Norge.

NEW YORK (Nettavisen): Etter at USAs president Donald Trump under et møte om innvandring serverte rasistiske kommentarer om at USA ikke burde slippe inn immigranter fra «dritthøl» som Haiti, El Salvador og afrikanske land, og heller burde slippe inn immigranter fra Norge, har reaksjonene vært mange og sterke.

CNNs profilerte programleder Anderson Cooper konkluderte i sitt show med at Trumps uttalelser var rasistiske og fikk tårer i øynene da han snakket om sitt forhold til Haiti og sin beundring for menneskene der.

- Du er en vits og en rasist, Donald J. Trump. Gå av! skrev viseguvernør Gavin Newsom i California på Facebook.

Andre er mer begeistret. Rasistkjendisen Richard Spencer, som er medredaktør for altright.com og leder «National Policy Institute», har lagt inn det norske flagget på sin Twitter-profil.

Spencer har også tvitret et bilde av seg selv hvor han holder opp det norske flagget, med kommentaren «NPI er pro innvandring».

«Jeg hater tolkningen til Fox News og Alt-Lite-unnskyldnerne mer enn de liberales. «Hei, folkens, dette er om økonomi og juridiske systemer, ikke rase». Tåpelig. Dette handler åpenbart om rase, og ære være de liberale for å poengtere det åpenbare», skriver Spencer i en annen tweet.

Trump har senere tvitret at han ikke brukte disse ordene, men senatorer som deltok på møtet tilbakeviser presidentens benektelse.

With #Shitholegate, I hate the takes of the FOX News/Alt-Lite apologists more than the liberals. “Hey guys, it’s about economics and legal systems, not race” is inane. It’s obviously all about race, and to their credit, liberals point out the obvious.