Amerikansk soldat ga drone og hemmelige dokumenter til IS

En amerikansk soldat med base på Hawaii innrømmet i retten at han har hjulpet terrororganisasjonen IS ved å gi dem en drone og flere klassifiserte dokumenter.

Onsdag erklærte 35 år gamle Ikaika Kang seg skyldig i alle de fire anklagene påtalemyndigheten har reist mot ham. Soldaten fortalte at dronen hadde til formål å spore opp amerikanske soldater.

Påtalemyndigheten mener Kang begynte å sympatisere med IS i 2016, kort tid før FBI innledet etterforskningen mot ham i august samme år. Etterforskningen har avdekket at den daværende soldaten leverte store mengder digitale dokumenter til IS.

Dokumentene inneholdt sensitive opplysninger blant annet om våpenfiler i det amerikanske militæret og detaljer rundt styresystemene til amerikanske kampfly. I tillegg inneholdt dokumentene opplysninger om en rekke amerikanske soldater.

Gjennom sin rolle som kontrollmannskap for den militære flytrafikken hadde Kang også informasjon om kallesignaler, radiofrekvenser og fremgangsmetoder for ulike oppdrag.

Ved et av møtene Kang hadde med representanter for IS, kysset han terrorgruppens flagg og sverget troskap til gruppen. Han skal ha gitt uttrykk for at han ønsket å gjennomføre et terrorangrep i Honolulu, men ble pågrepet av FBI kort tid etterpå.

Kang ventes å få en straff på 25 års fengsel når han mottar sin dom 10. desember i år. Dersom han ikke hadde tilstått, ville han risikert en livstidsdom.

