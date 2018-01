Amerikansk YouTube-stjerne beklager selvmordsvideo

YouTube-stjernen Logan Paul beklager at han la ut en video av et japansk selvmordsoffer. Filmen ble sett seks millioner ganger før den ble slettet.

Paul gjorde opptaket i Aokigahara, som er kjent som «den japanske selvmordsskogen».

Videoen skal ha vist en mann som henger i et tre etter å ha tatt sitt eget liv. Opptaket viser også Paul mens han tuller om selvmordet og forsøker å være morsom.

Publiseringen har skapt en storm av negative reaksjoner på sosiale medier. Flere kjente personer som har mistet nære slektninger som følge av selvmord, har reagert sterkt.

Logan Paul hevder at han la ut videoen i et forsøk på å skape oppmerksomhet om mental helse, selvmord og depresjon. I beklagelsen skriver han også at han ikke har greid å leve opp til det ansvaret han har som følge av de mange menneskene som følger ham på YouTube.

YouTube er eid av Google. Selskapet hadde tirsdag ennå ikke kommentert saken. (©NTB)

