Amerikanske bombefly fløy over Persiabukta

For andre gang i desember har USA sendt strategiske bombefly på vingene over Persiabukta. Toktet var ment som en advarsel til Iran.

Amerikanske myndigheter frykter at Iran har planer om angripe amerikanske eller allierte nasjoners mål i Midtøsten. En høyt plassert kilde i det amerikanske forsvaret sier til AP at det er kommet signaler om at Iran forbereder et slikt angrep, og at to B-52-fly ble sendt til området som et svar.

De to flyene tok av fra en base i North Dakota, og vendte tilbake til basen etter å ha tatt turen over Persiabukta.

Amerikanske myndigheter frykter at Iran, i dagene før president Donald Trump går av, kan komme til gjennomføre ytterligere gjengjeldelsesangrep etter likvideringen av general Qasem Soleimani i januar.

(©NTB)

