Amerikanske myndigheter advarer sine borgere mot terrorfare i Europa

Frykter terrorangrep i jul og nyttår.

Det amerikanske utenriksdepartementet advarer sine borgere mot mulig terror i Europa i julehøytiden, og ber reisende være spesielt obs på markeder og arrangementer. Reiserådet varer til og med nyttårsaften.

- Nylige og vel-rapporterte hendelser i Frankrike, Russland, Sverige, Storbritannia, Spania og Finland demonstrerer at IS, al-Qaida og andre grupperinger har evnen til å planlegge og utføre terrorangrep i Europa. Forrige år ble flere drept ved et julemarked i Berlin i romjula og på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, står det i reiserådet, som er lagt ut på departementets nettsider.

Det uttrykkes bekymring over at radikaliserte ekstremister kan angripe uten liten eller ingen forhåndsvarsel.

- Ekstremister fokuserer fortsatt på turiststeder, kollektivårer, markeder og kjøpesentre, står det videre, og amerikanske borgere bes være ekstra varsomme også når de er på blant annet flyplasser, restauranter og i parker.

- Terrorister angriper på forskjellige måter, ved bruk av våpen, eksplosiver, ved bruk av kjæretøy og knivskarpe redskaper som er vanskelige å oppdage før de angriper.

Reisende bes sjekke diverse lands ambassaders nettsider, for oppdaterte informasjon om sikkerheten. De bes også følge lokale myndigheters råd, sjekke medier og være forberedt på ekstra sikkerhetssjekker.

- Hold kontakt med din familie og gi dem beskjed om hvordan de kan nå deg, og ha en nødplan klar.

Også før julen i fjor ble et lignende reiseråd sendt ut fra amerikanske myndigheter.

Siden desember i fjor har det vært åtte større terrorangrep i Europa, seks av dem i 2017. I angrepet i Berlin ble 12 drept og 48 såret da et vogntog ble kjørt inn i et julemarked. I Istanbul nyttårsaften ble 39 drept og 70 såret. I begge angrepene var det IS-tilhengere eller IS selv som sto bak.

De seks andre angrepen fant sted i London i mars, St.Petersburg og Stockholm i april, Manchester i mai, London i juni og Barcelona i august.

Siden 2015 er 564 mennesker drept i terrorangrep i Europa.

