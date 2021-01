Amerikanske myndigheter tror Russland står bak hackerangrepet

USA tror Russland står bak det omfattende hackerangrepet mot flere departementer og sier det framstår som et forsøk på å samle etterretningsinformasjon.

Det er FBI, NSA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS) og Office of the Director of National Intelligence (ODNI) som i en uttalelse går ut med antakelsen om at det er Russland som står bak angrepet.

– På det nåværende tidspunkt tror vi at dette var, og fortsetter å være, et forsøk på å samle etterretning. Vi tar alle nødvendige steg for å forstå bredden av denne kampanjen, heter det i uttalelsen.

Hackerangrepet, som har fått navnet Sunburst, skal være det verste som har rammet amerikanske myndigheter noensinne.

Pågående

Hackerne har brukt skadelig programvare som blant annet skal ha blitt installert hos de amerikanske finans- og handelsdepartementene. Det ga hackerne tilgang til den interne epostutvekslingen, sannsynligvis i månedsvis.

Det framgår av uttalelsen at hackerangrepet fortsatt er pågående og at etterretningsorganisasjonene fortsatt jobber med å finne ut av de potensielle konsekvensene.

Det vil være krevende å fikse skadene etter hackerangrepet, som blir beskrevet som alvorlig, og finne en løsning på situasjonen, ifølge myndighetene.

I midten av desember varslet FBI og USAs cybersikkerhetsbyrå om det pågående angrepet, som kan ha startet så tidlige som mars i fjor.

Vært uenighet

Tidligere har justisminister William Barr sagt at Russland tilsynelatende står bak hackerangrepet, men dette er første gang etterretningsorganisasjonene i USA formelt peker på Russland.

Også USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Russland står bak angrepet, mens president Donald Trump har sagt at det kan være Kina.

Påtroppende president Joe Biden har lovet å ta grep og sagt at de ansvarlige må ta konsekvensene.

Russiske myndigheter har avvist at de har noe med saken å gjøre.

