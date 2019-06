Amerikanske politikere orienteres om Irans drone-nedskytning i Det hvite hus

Medlemmer av Kongressen og Donald Trumps regjering er i Det hvite hus for en orientering om Irans nedskyting av en amerikansk overvåkningsdrone.

Det hvite hus har torsdag invitert ledere fra begge partier i Representantenes hus og Senatet, i tillegg til demokrater og republikanere fra etterretnings- og forsvarskomiteer.

Den iranske Revolusjonsgarden har opplyst å ha skutt ned en amerikansk overvåkingsdrone i iransk luftrom, mens det amerikanske forsvaret sier at den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

Det er uklart om Trump vil komme med et amerikansk svar på nedskytningen. Tidligere torsdag uttalte den amerikanske presidenten at Iran gjorde «en veldig stor feil», men sa også at Iran feilaktig kan ha skutt ned den amerikanske dronen. Ifølge Trump har noen kanskje vært «løssluppen og dum».

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan og arméminister Mark Esper deltar også på møtet.

Nedskytingen av dronen skjer samtidig som forholdet mellom USA og Iran er svært spent. USA har anklaget Iran for sabotasje mot flere oljetankere, mens iranske myndigheter mener USA forsøker å hisse til krig.

