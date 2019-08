Amerikanske soldater drept i Afghanistan

To amerikanske soldater er drept i kamphandlinger i Afghanistan, opplyser den NATO-ledede styrken i landet.

Identiteten og omstendighetene er ikke kjent, men ifølge en talsmann for NATO-styrken ble de to drept under skuddveksling med opprørere.

Over 2.400 amerikanske soldater er drept i Afghanistan siden USA sendte styrker til landet og hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

NATO avsluttet formelt sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 20.000 soldater i landet, 14.000 av dem fra USA. Disse trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker.

Norge har rundt 50 spesialsoldater i Afghanistan, og regjeringen har besluttet at de skal være i landet ut 2019.

