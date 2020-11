Amerikanske valgansvarlige sier valget var det sikreste noensinne

Representanter for USAs valgmyndigheter sier i en uttalelse at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under valget forrige uke.

– Valget 3. november var det sikreste i amerikansk historie, heter det i en felles uttalelse fra to komiteer, én bestående av henholdsvis føderale og statlige tjenestepersoner og én bestående av private partnere, alle med ansvar for sikkerheten og gjennomføringen av valget.

– Vi vet at det er mange udokumenterte påstander og muligheter for desinformasjon om valgprosessen vår, men vi kan forsikre dere om at vi har fullstendig tillit til sikkerheten og integriteten til valgene våre, og det bør dere ha også, heter det videre.

President Donald Trump har nektet å innrømme nederlaget mot utfordrer Joe Biden. Presidenten har gjentatte ganger kommet med udokumenterte påstander om valgfusk.

– Det finnes ikke noe bevis for at noe stemmesystem fjernet eller mistet stemmer, endret stemmer, eller på noe vis ble kompromittert, understrekes det i uttalelsen.

Flere av hans republikanske støttespillere støtter presidenten, og Mitch McConnell, Republikanernes flertallsleder i Senatet, sa tidligere i uka at Trump har 100 prosent» rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer.

(©NTB)

