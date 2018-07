Ammunisjon fra annen verdenskrig hindrer slukking av skogbrann utenfor Berlin

Udetonert ammunisjon fra den annen verdenskrig skaper problemer for mannskapene som slukker en skogbrann utenfor Berlin.

Brannen i furuskogen er under kontroll, men mannskapene kan ikke rykke inn i området da det er fare for at gammel ammunisjon kan gå i lufta. Meldinger om smell fra skogen kan tyde på at det allerede har vært eksplosjoner, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

Brannen oppsto i Fichtenwalde, 35 kilometer sørvest for Berlin.

Som resten av Europa har Berlin-regionen vært rammet av usedvanlig tørt og varmt vær i flere måneder. Myndighetene sier at faren er stor for branner som kan løpe løpsk.

