Amnesty anklager EU for at mennesker på vei til Europa drukner i Middelhavet

Amnesty International anklager EU-land, spesielt Italia, for å ha bidratt til det høye antallet mennesker som har druknet i Middelhavet i sommer.

Så langt i år har 1.514 flyktninger og migranter omkommet mens de har forsøkt å krysse Middelhavet for å komme til Europa. I juni ble det registrert 564 dødsfall, noe som er ny månedsrekord. I juli omkom ytterligere 157 mennesker.

Økningen har skjedd samtidig som færre mennesker på flukt fra fattigdom, krig og forfølgelse har greid å ta seg levende til Europa via ruten til Italia.

Amnesty International mener at økningen blant annet skyldes politikken til den nye høyrepopulistiske regjeringen i Roma, som har gjort det vanskeligere å drive redningsoperasjoner i Middelhavet.

– Noen dødsfall langs denne farlige ruten er uunngåelige så lenge smuglere tvinger folk til å reise i overfylte båter som ikke er sjødyktige, uten mat, vann, sikkerhetsutstyr og tilstrekkelig drivstoff om bord. Men den siste økningen i antall dødsfall på sjøen kan ikke bare avvises som uunngåelige uhell, heter det i en ny Amnesty-rapport.

Redningsfartøy straffes

Italias nåværende regjering ble innsatt 1. juni. Den består av det ytterliggående høyrepartiet Ligaen og den populistiske Femstjernersbevegelsen. For å hindre at afrikanere og folk fra Midtøsten tar seg sjøveien til Europa, har Italia nektet flere redningsfartøy å legge til kai. Myndighetene har også konfiskert skip som tilhører frivillige organisasjoner.

Malta har fulgt den samme linjen.

Dette har gjort lete- og redningsoperasjoner «upålitelige, uforutsigbare og straffbare», ifølge Amnesty.

Organisasjonen peker dessuten på EUs støtte til den libyske kystvakten, som tvinger båter tilbake til Nord-Afrika, noe som også gjør redningsarbeidet vanskeligere.

Tysk-spansk avtale

Onsdag ble det kjent at Tyskland og Spania er blitt enige om at Tyskland skal kunne sende noen asylsøkere tilbake til Spania. Avtalen skal tre i kraft 11. august, ifølge en talskvinne for innenriksdepartementet i Berlin.

Tyskland forsøker å forhandle fram lignende avtaler med Hellas og Italia.

Statsminister Angela Merkel reiser i helgen til Spania for å diskutere innvandring og asylpolitikk med sin spanske kollega Pedro Sanchez. Samtalene er uformelle og foregår i en nasjonalpark i nærheten av Sevilla.

(©NTB)

Mest sett siste uken