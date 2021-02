Amnesty regner ikke lenger Navalnyj som samvittighetsfange

Amnesty International sier de ikke lenger anser Aleksej Navalnyj for å være en samvittighetsfange, men vil fortsatt jobbe for å få ham løslatt.

Begrunnelsen for Navalnyjs endrede status er tidligere «støtte til hat» fra den russiske regimekritikeren. Amnesty viser til «uttalelser han har kommet med tidligere», men er ikke konkrete.

Tidlig i sin politiske karriere – for over ti år siden – fikk Navalnyj kritikk for innvandringsfiendtlige uttalelser.

– Noen av kommentarene, som han ikke offentlig har tatt avstand fra, når opp til terskelen for støtte til hat, noe som er i strid med vår definisjon av samvittighetsfange, sier Amnesty.

Navalnyj ble pågrepet i januar da han vendte tilbake til Russland. Han ble forgiftet med nervegift i hjemlandet i fjor sommer og tilbrakte flere måneder i eksil før han kom hjem.

