Amnesty: Rike land kjøper opp ny koronavaksine

Pfizer-BioNTech har forhåndssolgt størstedelen av koronavaksinen de utvikler til rike land, noe som bekymrer Amnesty International.

– Vi er selvsagt veldig glad for vaksinen. Men at legemiddelindustrien nå skal selge størstedelen av koronavaksinen til rike land, er bekymringsfull, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

– Norge må markere en klar posisjon på dette. Nå må det lages politikk omgående for at mennesker i fattigere land får samme tilgang. At kun en firedel av vaksinen forbeholdes mellominntektsland og fattige land er alvorlig, sier Egenæs.

